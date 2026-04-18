Domenica 19 aprile 2026 alle 15:00 si affrontano Aston Villa e Sunderland in una partita di campionato. Entrambe le squadre stanno attraversando un buon momento e il match è molto atteso dai tifosi. Le formazioni sono pronte e le quote di scommessa sono già disponibili. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le compagini di consolidare le posizioni in classifica.

Per ora sia Aston Villa che Sunderland stanno vivendo grandi stagioni ma la festa potrebbe non essere ancora finita. I Villans si sono qualificati per le semifinali di Europa League, nelle quali se la vedranno con il Nottingham Forest, e sono quarti nella nella classifica di Premier League con sette punti di vantaggio sul Chelsea. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Sunderland (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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