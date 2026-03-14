Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 si giocherà la partita tra Manchester United e Aston Villa. Entrambe le squadre sono ferme a 51 punti in classifica di Premier League, senza possibilità di aumentare il punteggio, ma devono fare attenzione alle minacce di Chelsea e Liverpool. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono stati annunciati, mentre le quote sono state pubblicate.

Manchester United e Aston Villa sono appaiati a quota 51 punti nella classifica di Premier League e, mentre non hanno la possibilità di migliorarsi, devono guardarsi le spalle dalle insidie che potrebbero venire da Chelsea e Liverpool. La squadra di Unai Emery resta sulla vittoria di Lille in Europa League ma in campionato ha ottenuto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester United-Aston Villa (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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