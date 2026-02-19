Un dono d’amore a passi di danza per i bambini del Burkina Faso

L'amore portato in scena attraverso la danza e concretizzato con una donazione per aiutare i bambini del Burkina Faso. Il 14 febbraio, proprio nel giorno di San Valentino, la scuola di danza Danzarmonia di Agliana ha debuttato alla Sala Banti di Montemurlo, con lo spettacolo "Inside & Out-Un viaggio nelle emozioni". L'evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Montemurlo, presenti allo spettacolo il sindaco Simone Calamai e l'assessore Massimiliano Schiavoni. Carolina Lopes, direttrice di Danzarmonia, spiega: "Nel 2021 da un'idea mia e di Sara Siliani è nato il progetto "Etnica Arte e Spettacolo", con l'obiettivo di creare veri e propri spettacoli dedicati a tematiche importanti, portati in scena da ballerini e artisti selezionati.