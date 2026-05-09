Il trailer di Odissea, il film diretto da Christopher Nolan e basato sull’opera di Omero, è stato diffuso il 5 maggio 2025. Dopo la pubblicazione, sono emerse critiche rivolte all’attrice protagonista, accusata di aver subito effetti indesiderati dal Botox, che le impedirebbero di esprimere emozioni sul volto. La discussione si è subito fatta molto accesa sui social e sui media, attirando l’attenzione su questa presunta difficoltà dell’attrice.

Il 5 maggio 2025 è uscito il trailer di Odissea, l’attesissimo film epico di Christopher Nolan che porta sul grande schermo l’opera immortale di Omero. Un progetto ambizioso, una produzione colossale, un cast stellare. Eppure, nelle ore successive al rilascio, non sono state le sequenze d’azione mozzafiato o la fotografia maestosa a dominare le conversazioni online, visto che al centro del dibattito, spesso feroce, c’è finito nientemeno che il volto di Anne Hathaway. L’attrice quarantatreenne interpreta Penelope, la moglie fedele di Odisseo che attende il ritorno del marito per un decennio intero. Un ruolo simbolico, carico di pathos, che richiede una gamma emotiva profonda, vista l’assoluta importanza che ricopre il personaggio nell’opera.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bufera su Anne Hathaway dopo il trailer di Odissea: “Non riesce più a esprimere emozioni per il Botox”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Anne Hathaway è un incubo: il trailer di Verity sconvolge il web? Cosa sapere Amazon MGM rilascia il primo trailer di Verity con Anne Hathaway e Dakota Johnson.

Ecco il trailer di Verity, il nuovo film con Anne Hathaway e Dakota JohnsonDisponibile il trailer di Verity, il nuovo thriller psicologico diretto da Michael Showalter (Gli occhi di Tammy Faye), tratto dall’omonimo...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway risponde alla polemica più spietata contro il film: Tutto questo non è mai successo; Anne Hathaway, da tifosa Arsenal a idolo dei tifosi Gunners: ecco perché; Il diavolo veste Prada 2, recensione del sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway; Met Gala, dai Bezos 10 milioni: scoppia la bufera. Proteste al museo, Meryl Streep e Zendaya rifiutano l'invito.

Anne Hathaway: «A otto anni mi dissero che non ero carina ma eccentrica. Ho provato vergogna»«Non sei carina, sei eccentrica»: Anne Hathaway, ora al cinema con Il diavolo veste Prada 2, ricorda la critica ricevuta da bambina e riflette su bellezza, insicurezze e libertà conquistata con l’età ... vanityfair.it

Anne Hathaway: Per interpretare Mother Mary mi sono ispirata a Taylor SwiftL’attrice, protagonista di ben cinque film in uscita nel 2026, è stata ospite de The Late Show, il talk show di Stephen Colbert trasmesso dalla CBS. Ha parlato dei suoi film in uscita, Il diavolo ... tg24.sky.it

collega #StanleyTucci e le due ritrovate “Emily”, #EmilyBlunt ed #AnneHathaway.. di influenza riconosciuta da un’altra icona fashion, volto distintivo della saga anch’essa di culto per gli appassionati di moda, ora tramutata anche in serie prequel, “LaRivincitad x.com

‘The Odyssey’ Trailer: Matt Damon torna a casa per salvare Anne Hathaway da Robert Pattinson reddit