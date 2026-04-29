? Cosa sapere Amazon MGM rilascia il primo trailer di Verity con Anne Hathaway e Dakota Johnson.. Il thriller basato sul romanzo di Colleen Hoover debutterà nel corso del 2026.. Anne Hathaway trasforma il proprio volto in un incubo psicologico nel primo trailer di Verity, rivelando una maturità oscura che segna l’anno cinematografico 2026 insieme alla figura di Zendaya. Le immagini rilasciate da Amazon MGM mostrano una svolta radicale per l’attrice, la quale abbandona definitivamente i ruoli luminosi e rassicuranti per interpretare la scrittrice Verity Crawford. La trama, basata sull’opera letteraria di Colleen Hoover, segue Lowen, interpretata da Dakota Johnson, che si ritrova coinvolta in un labirinto di manipolazioni entrando nella dimora della protagonista malata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anne Hathaway è un incubo: il trailer di Verity sconvolge il web

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