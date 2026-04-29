Disponibile il trailer di Verity, il nuovo thriller psicologico diretto da Michael Showalter ( Gli occhi di Tammy Faye ), tratto dall’omonimo bestseller di Colleen Hoover. Nel cast oltre ad Anne Hathaway ( Il Diavolo Veste Prada 2 ) e Dakota Johnson ( Material Love, Cinquanta sfumature di grigio ) ci sono anche Josh Hartnett ( Oppenheimer ), Ismael Cruz Cordova ( Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere ) e Brady Wagner. La scrittrice Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) accetta l’incarico di fare da ghostwriter per la celebre autrice Verity Crawford (Anne Hathaway), ma si troverà ben presto di fronte a delle verità inquietanti. Un thriller psicologico dove il confine tra realtà e manipolazione diventa pericolosamente sottile.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ecco il trailer di Verity, il nuovo film con Anne Hathaway e Dakota Johnson

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