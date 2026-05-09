Bucaletto Lacorazza | la norma regionale dà frutti per gli alloggi

In una zona della regione, 195 persone stanno concorrendo all’assegnazione di alloggi disponibili. La norma regionale ha stabilito le modalità di selezione e assegnazione, coinvolgendo le famiglie di Bucaletto e altri residenti. Le procedure prevedono criteri specifici per individuare chi avrà accesso alle nuove abitazioni, ma ancora non sono state rese pubbliche tutte le modalità di scelta e i dettagli sui beneficiari.

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? Domande chiave Chi sono i 195 richiedenti che lottano per un alloggio?. Come verranno scelti i beneficiari tra le famiglie di Bucaletto?. Perché i 115 alloggi disponibili non bastano per tutti?. Come interverranno Regione e Ater per risolvere l'emergenza abitativa?.? In Breve 195 richieste registrate contro 115 alloggi finanziati tramite Pinqua e Iti urbano.. Delibera di Giunta n. 121 approvata dal Comune di Potenza il 7 maggio 2026.. Emergenza abitativa a Bucaletto che persiste da ben 46 anni.. Richiesta di attivazione Piano Casa nazionale tra Regione, Comune e Ater di Potenza.. Piero Lacorazza ha dichiarato che la norma regionale su Bucaletto ha dato i suoi frutti dopo la delibera di Giunta n.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bucaletto, Lacorazza: la norma regionale dà frutti per gli alloggi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Plusdotazione, la Basilicata prepara una legge: possibile prima norma regionale in ItaliaLa Basilicata potrebbe essere la prima Regione italiana a dotarsi di una legge sulla plusdotazione. Macedonia: quali frutti scegliere, gli abbinamenti perfetti e quelli da evitareLa macedonia è un grande classico, soprattutto quando si avvicinano i mesi più caldi. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lacorazza, la Regione si attivi su Bucaletto e Piano casa; Il consigliere lucano Lacorazza chiede alla Regione un tavolo di confronto sulla vertenza Bucaletto. Lacorazza (Pd): 195 richieste di casa a Bucaletto, la giunta si attivi per concederleSono 195 i richiedenti rispetto ai 115 alloggi disponibili per il quartiere di Bucaletto a Potenza. Lo ha reso noto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza che ricorda come la no ... ansa.it Bucaletto, Lacorazza: ha funzionato la norma regionaleLa Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, esprime piena solidarietà e vicinanza all’Assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico per i gravi ... lasiritide.it BUCALETTO, CONSIGLIERE REGIONALE LACORAZZA: HA FUNZIONATO LA NORMA REGIONALE x.com