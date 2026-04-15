Plusdotazione la Basilicata prepara una legge | possibile prima norma regionale in Italia

In Basilicata sta prendendo forma una proposta di legge dedicata alla plusdotazione, che potrebbe essere la prima nel suo genere a livello regionale nel paese. La normativa mira a riconoscere e affrontare le esigenze di studenti con capacità eccezionali, e si trova attualmente in fase di elaborazione. La discussione sulla legge coinvolge vari enti e professionisti del settore educativo e sociale.

La Basilicata potrebbe essere la prima Regione italiana a dotarsi di una legge sulla plusdotazione. Lo ha annunciato la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Rossana Mignoli, spiegando che il Consiglio regionale è al lavoro su una proposta normativa per definire strumenti e percorsi a supporto degli studenti ad alto potenziale cognitivo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Plusdotazione: Legge, Scuole e FuturoInterrogazione Gemini GOOGLE di Claudio Quintano (*) Paolo Mazzocchi (**) e Antonio D’Amaro(***)con sottomissione del testo “Indovina chi c’è in... Umbria, approvata la prima legge regionale a tutela dei ridersDall’assemblea legislativa il via libera all’atto che mira a garantire piena trasparenza del lavoro digitale e sostegno ai lavoratori impiegati nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Basilicata apripista sulla plusdotazione: in arrivo una proposta di legge regionale. Basilicata, legge sulla plusdotazione in arrivo: possibile prima regione in ItaliaLa Basilicata lavora a una legge sulla plusdotazione per supportare studenti ad alto potenziale e innovare la scuola. trmtv.it Matera, focus sulla plusdotazione: a Palazzo Lanfranchi una giornata di studio sul futuro della scuolaA Matera un convegno nazionale accende i riflettori sulla plusdotazione e sull’importanza di una scuola inclusiva e preparata. trmtv.it