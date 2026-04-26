Un esperto in nutrizione ha condiviso suggerimenti su quali frutti scegliere e come abbinarli al meglio. Ha spiegato quali combinazioni sono più indicate per mantenere una dieta equilibrata e quali accostamenti è meglio evitare. La dottoressa ha anche indicato le varietà di frutta più adatte a diversi momenti della giornata e ha fornito indicazioni su come riconoscere i frutti più freschi e di qualità.

La macedonia è un grande classico, soprattutto quando si avvicinano i mesi più caldi. Da un lato è un pasto buono, saziante e fresco, come del resto lo è la frutta anche da sola. Dall’altro però è importante scegliere gli abbinamenti giusti per evitare che diventi un piatto troppo zuccherino o pesante per la digestione, come spiega la dottoressa Martina Donegani, biologa nutrizionista e ambassador scientifica di Gazzetta Active: “Quando si parla di macedonia si pensa sempre a qualcosa di leggero poiché composto da frutta, che è un alimento assolutamente sano. Bisogna però ricordare sempre che la frutta è ricca di zuccheri semplici, per...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Macedonia: quali frutti scegliere, gli abbinamenti perfetti e quelli da evitare

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