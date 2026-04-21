Molti pazienti cercano risposte sui problemi della pelle attraverso internet prima di rivolgersi a un medico. Secondo le statistiche, fino all’80% di persone consultate si affidano a ricerche online o app di salute, spesso senza un parere professionale. Questa tendenza coinvolge anche le piattaforme social e le applicazioni dedicate, che spesso offrono consigli e diagnosi automatiche senza una verifica medica.

Dite la verità: avete mai digitato online un problema della pelle? Ebbene, non sareste i soli. Fino a otto pazienti su dieci cercano online informazioni in merito prima di consultare un dermatologo. Risultato? Complici i social e l’AI le diagnosi fai-da-te e i trattamenti non appropriati di moltiplicano. Il tutto mentre i filtri digitali sui social alimentano la corsa ai filler senza motivo e la ‘social media dysmorphia’. A lanciare l’allarme sono gli esperti riuniti a Rimini al 99° Congresso nazionale SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), che analizzano tutte le i nsidie digitali per la nostra pelle. Dai consigli degli influencer alle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, le malattie della pelle sembrano non avere più segreti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pelle e salute, occhio alle App e alle trappole di social e ‘Dottor AI’

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