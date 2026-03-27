Il centrodestra si trova a dover affrontare una fase di incertezza politica, con alcuni osservatori che ipotizzano possibili scenari alternativi rispetto alla decisione di sciogliere le Camere. La figura del Capo dello Stato viene menzionata come una presenza che potrebbe intervenire con modalità non convenzionali, evitando di esercitare una facoltà prevista dalla Costituzione. La situazione genera discussioni sulla tenuta delle istituzioni e sulle possibili mosse future.

Il centrodestra scacci i pensieri suicidi perché Mattarella, piuttosto che sciogliere le Camere, è capace di qualunque alchimia. L’unica via per riprendersi dalla batosta è dare risposte economiche agli italiani. Che l’opposizione parli di dimissioni del presidente del Consiglio dopo la sconfitta del referendum si può capire. È il gioco delle parti, dove chi non è al governo sfrutta ogni occasione per dare addosso a chi sta a Palazzo Chigi. Che però la tentazione di avvicinare le elezioni, puntando a uno scioglimento anticipato della legislatura, venga da ambienti della maggioranza si capisce un po’ meno. Anzi, per dirla tutta, pare una strana voglia suicida. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giorgia, occhio alle trappole

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