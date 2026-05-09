Bruzzone a valanga | L' intercettazione di Sempio? Cambiata una parola fondamentale
Le nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco hanno portato alla luce alcune modifiche nelle intercettazioni. In particolare, un'intercettazione collegata a una conversazione tra due persone coinvolte è stata rivista, con una parola chiave che è stata cambiata rispetto alla versione originale. Questo dettaglio ha suscitato attenzione tra gli inquirenti e gli avvocati, mentre proseguono le verifiche sulle conversazioni raccolte durante le indagini.
Quanto emerso finora dalla chiusura delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, il 13 agosto 2007, può essere sufficiente a riscrivere la storia processuale del caso che divide l'Italia? Alberto Stasi è innocente? Andrea Sempio, come ipotizzato dalla Procura di Pavia, è il vero colpevole? Se ne parla nel corso della puntata di venerdì 8 maggio di Quarto Grado su Rete4. Tra gli ospiti di Gianluigi Nuzzi c'è la criminologa Roberta Bruzzone che dopo aver letto l'informativa con le accuse all'amico di Marco Poggi non ha dubbi sula consistenza degli elementi raccolti dagli inquirenti. "Ho trovato una marea di interpretazioni, e ogni elemento viene letto attraverso la chiave accusatoria", spiega la criminologa secondo cui "di elementi concreti" non ce n'è "neanche mezzo".🔗 Leggi su Iltempo.it
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