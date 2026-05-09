Bruzzone a valanga | L' intercettazione di Sempio? Cambiata una parola fondamentale

Le nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco hanno portato alla luce alcune modifiche nelle intercettazioni. In particolare, un'intercettazione collegata a una conversazione tra due persone coinvolte è stata rivista, con una parola chiave che è stata cambiata rispetto alla versione originale. Questo dettaglio ha suscitato attenzione tra gli inquirenti e gli avvocati, mentre proseguono le verifiche sulle conversazioni raccolte durante le indagini.

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