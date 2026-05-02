ABBONATI A DAYITALIANEWS La polemica sul Concertone di Roma. Delia è tornata a parlare dopo le critiche ricevute in seguito alla sua esibizione sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, dove ha interpretato “Bella Ciao” modificando il termine “partigiano”. In un lungo intervento sui social, la cantante ha spiegato il senso delle sue parole, chiarendo che la scelta lessicale era legata a una distinzione tra chi combatte e i civili vittime dei conflitti. “Il partigiano era un rivoluzionario che ha preso le armi per ribellarsi”, ha spiegato, aggiungendo che l’espressione alternativa si riferiva invece a chi perde la vita da innocente sotto i bombardamenti, mentre è a casa con la propria famiglia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Delia risponde alle polemiche su “Bella Ciao”: “Ci indigniamo per una parola cambiata mentre a Gaza c’è genocidio”

DELIA canta “Sei bellissima” di Loredana Bertè | X Factor 2025 Semifinale

Notizie correlate

Delia Buglisi replica alle polemiche social su "Bella Ciao" cambiata al Concertone, chi è la cantanteDelia è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone del primo maggio a Roma.

‘Bella Ciao’, Delia all’attacco: “Avevo già cambiato il testo, pensiamo alle parole quando ci sono morti a Gaza, in Iran e in Ucraina”Roma, 2 maggio 2026 - Non si placa la bufera attorno all’esibizione di Delia Buglisi durante il Concertone del Primo Maggio a Roma.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Polemica al Concertone, Delia toglie partigiano da Bella Ciao: rivolta sui social. Lei risponde; Al Concertone Delia cambia il testo di Bella ciao, esseri umani al posto di partigiani: Nessuna censura; Polemica per Delia al Concertone: cambia le parole di Bella ciao e partigiano diventa essere umano. Lei: Volevo allargare il campo; Primo maggio, Delia: Cambio parole su Bella Ciao? Passato è passato, ho voluto allargare significato.

Concerto Primo Maggio, Delia chiarisce le ragioni del nuovo Bella CiaoDelia risponde alle polemiche dopo Bella Ciao al Concerto del Primo Maggio La cantante Delia, il giorno successivo al Concerto del Primo Maggio a Roma ... assodigitale.it

Concertone 1° Maggio, Delia cambia le parole di Bella Ciao: scoppia la polemicaDurante il Concertone del 1° Maggio Delia ha cambiato le parole di Bella Ciao, scatenando una polemica social. notizie.it

L'ex concorrente di X Factor sceglie di modificare dal palco del Concertone il testo di Bella Ciao. Spiega di averlo fatto per «allargarne» il senso, ma in realtà Bella Ciao è una canzone già larga, e qui vi spieghiamo perché - facebook.com facebook

L'ex concorrente di X Factor sceglie di modificare dal palco del Concertone il testo di Bella Ciao. Spiega di averlo fatto per «allargarne» il senso, ma in realtà Bella Ciao è una canzone già larga, e qui vi spieghiamo perché x.com