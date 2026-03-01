Bruxelles apre le porte ai brasiliani e loro boicottano le aziende europee

L’Unione Europea ha deciso di facilitare l’ingresso dei cittadini brasiliani, mentre molte aziende europee stanno subendo il boicottaggio da parte dei consumatori brasiliani. Questo avviene nel contesto di un rafforzamento degli scambi commerciali tra l’Europa e il Mercosur, un mercato caratterizzato da instabilità e da un sistema in cui la forza spesso prevale sui contratti.

L'Unione punta sul Mercosur che rafforza gli scambi con mercati instabili dove la legge della forza prevale sui contratti. A Rio si moltiplicano attacchi politici e minacce fisiche contro i gruppi del Vecchio continente.. I giapponesi lodano le nostre piccole e medie imprese che hanno resistito ai dazi di Donald Trump. Buoni i numeri dei marchi di lusso.. Lo speciale contiene due articoli.