Rinasce il Fontanile del Castelletto L’oasi apre le porte ai cittadini

Dopo un lungo periodo di abbandono, il Fontanile del Castelletto a Pioltello riapre al pubblico. L’oasi, che aveva subito processi di degrado, torna accessibile ai cittadini, offrendo di nuovo uno spazio verde e di ristoro nel cuore della città. La riqualificazione è stata completata, permettendo ora a chiunque di visitarla e di godere di un’area naturale recuperata.

Dopo anni di degrado e abbandono l’oasi rinata torna ai cittadini, Pioltello riscopre il fontanile del Castelletto. Fine del restyling dal basso, votato da chi ha preso parte a "Decidilo tu", il bilancio partecipato che ha destinato alla sua sistemazione 100mila euro. L’inaugurazione è fissata per domani: ritrovo alle 9.45 davanti al Municipio, partenza verso l’area verde a est della città per il taglio del nastro con presentazione ufficiale dei lavori. A chiudere la mattinata, un momento conviviale con rinfresco organizzato da Auser, tra i promotori del progetto insieme a Maria Modarelli. Proprio i pioltellesi, con il voto nell’edizione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rinasce il Fontanile del Castelletto. L’oasi apre le porte ai cittadini La Casa di Comunità apre le porte: "Più vicini ai bisogni dei cittadini"Quattro Case di Comunità aperte nel mese di marzo a Corsico, Bollate, Garbagnate Milanese e Paderno Dugnano. L’Oasi Wwf apre le porte. Giornata di visite guidate: "alla scoperta dei segreti"Domani è la Giornata mondiale delle Zone Umide, con un giorno d’anticipo apre le porte per una visita guidata “dedicata” alla ricorrenza l’Oasi...