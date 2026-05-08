Durante la prima tappa del Giro d’Italia 2026, tra Nessebar e Burgos, si è verificata una caduta prima della volata finale che ha causato il blocco del gruppo. La vittoria della frazione è andata a Paul Magnier, ciclista francese della squadra Soudal Quick-Step, che ha conquistato la prima maglia rosa della corsa. La tappa si è conclusa con l’atleta che ha preceduto gli inseguitori in volata.

La prima maglia rosa del Giro d’Italia 2026 va a Paul Magnier. Il francese della Soudal Quick-Step ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione 109, da Nessebar a Burgos, in Bulgaria. Era tra i più attesi fra le ruote veloci, non ha tradito le aspettative, mostrandosi il più brillante allo sprint. Il più vicino è stato il danese Tobias Lund Andresen, terzo invece Ethan Vernon. Fuori dal podio di giornata Jonathan Milan: il velocista azzurro era considerato il favorito in volata, ma ha pagato lo stress e le tensioni della prima volata, che ha vissuto di continui strappi e spallate. Buon sesto posto infine per Giovanni Lonardi, l’altro italiano a chiudere in top ten.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosa

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