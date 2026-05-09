Brighton vs Wolves in diretta | squadre confermate e formazioni complete in Premier League canale TV live streaming online

Sabato all’Amex Stadium si gioca l’incontro di Premier League tra Brighton e Wolverhampton, con le formazioni ufficiali già annunciate dalle rispettive squadre. Entrambe le compagini hanno comunicato le scelte per la partita, che sarà trasmessa in diretta su canale televisivo e disponibile anche in streaming online. La sfida tra le due squadre si inserisce in una giornata di campionato con le formazioni confermate e pronte a scendere in campo.

2026-05-09 14:58:00 Breaking news: Brighton & Hove Albion e Wolves hanno confermato le loro squadre titolari per il loro incontro sabato all’Amex Stadium in Premier League. L’Albion, ottavo in classifica, punta alla terza vittoria casalinga consecutiva, anche se sabato scorso i Seagulls hanno subito la prima sconfitta in sei partite con una sconfitta per 3-1 in casa del Newcastle. I Wolves retrocessi sono due punti dietro al Burnley penultimo e senza vittorie in sei partite in tutte le competizioni, dopo aver pareggiato 1-1 in casa contro il Sunderland sette giorni fa. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla squadra e le formazioni iniziali mentre il Brighton affronta i Wolves in Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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