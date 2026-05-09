Brigate Rosse | il nuovo saggio scava nelle radici del caso Moro

Un nuovo saggio analizza le origini delle Brigate Rosse, concentrandosi sul passaggio dalla militanza politica alla formazione di un'organizzazione armata. Viene approfondito il ruolo della morte dell'allora presidente della Democrazia Cristiana e come questa evento abbia segnato una svolta nel percorso democratico italiano. La pubblicazione esamina anche le connessioni tra i vari momenti storici e le scelte che hanno portato alla nascita di un gruppo armato in Italia.

? Punti chiave Come si è passati dalla militanza politica alla macchina militare organizzata?. Perché la morte di Moro ha interrotto la traiettoria democratica italiana?. Quali connessioni esistevano tra le fabbriche e la radicalizzazione brigatista?. Chi sono i protagonisti che collegano l'ideologia alle reti internazionali?.? In Breve Alberto Franceschini è deceduto l'11 aprile 2025 prima della pubblicazione del saggio.. Il volume integra contributi di Mario José Cereghino e Giovanni Fasanella sul caso.. Analisi collega il movimento alle reti internazionali, pista francese e gruppo Hyperion.. Il testo indaga il ruolo di Corrado Simioni e la figura di Mario Moretti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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