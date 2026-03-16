Il 16 marzo 1978, Aldo Moro fu sequestrato dalle Brigate Rosse in un'azione che durò 55 giorni. Durante questo periodo, si sono susseguite trattative tra lo Stato e i rapitori, mentre la vicenda si concluse con l'uccisione dello stesso Moro. La ricostruzione dei fatti si concentra sui momenti chiave di quel rapimento e sugli aspetti ancora poco chiari di quella drammatica vicenda.

Cosa è successo davvero durante il rapimento di Aldo Moro? In questo video ricostruiamo il sequestro del 16 marzo 1978, le trattative tra lo Stato e le Brigate Rosse e l’epilogo della morte di Aldo Moro, cercando di fare luce sulle tante zone d’ombra che ancora oggi persistono su questo caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aldo Moro: la ricostruzione del rapimento delle Brigate Rosse e gli ultimi 55 giorni della sua vita

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16 marzo 1978. Aldo Moro fu rapito mentre stava andando a stringere un’alleanza che avrebbe cambiato la storia politica italiana. Non fu colpito solo un uomo. Fu colpita la Repubblica. Chi voleva fermarlo sapeva esattamente cosa stava facendo. Lo sappiam x.com