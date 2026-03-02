Post intimidatori contro Giorgia Meloni con riferimenti ad Aldo Moro e Brigate Rosse | due condanne

Due uomini, di 32 e 49 anni, sono stati condannati a tre mesi di carcere per minacce aggravate rivolte alla premier Giorgia Meloni. I post intimidatori, che contenevano riferimenti ad Aldo Moro e alle Brigate Rosse, sono stati oggetto di sentenza da parte della giustizia. La vicenda riguarda azioni di minaccia via social network, che hanno portato alle rispettive condanne.