Un pensionato è stato vittima di una truffa a Brescia, quando un uomo che si è finto militare gli ha sottratto circa 24mila euro. Secondo quanto ricostruito, il truffatore ha convinto la vittima attraverso una telefonata, presentandosi come un ufficiale delle forze armate e chiedendo un pagamento urgente per una questione legale. I soldi sono stati poi usati per pagare un debito con il Fisco.

? Punti chiave Come ha fatto il finto militare a convincere la vittima?. Perché il truffatore ha usato i soldi per pagare il Fisco?. Chi è il titolare del conto che ha ricevuto i fondi?. Come si può recuperare il denaro se è già stato speso?.? In Breve Truffe iniziano con finto messaggio su bonifico anomalo inviato al cellulare della vittima.. Falso militare chiama dalla sede di piazza Tebaldo Brusato per simulare indagini in corso.. Carabinieri identificano un 42enne campano titolare del conto usato per ricevere i fondi.. Il sospettato usa i 24mila euro per estinguere debiti pregressi verso lo Stato.. Un ex professionista di 72 anni ha perso 24mila euro a Brescia dopo essere stato raggirato da un finto militare che simulava una chiamata dal comando provinciale di piazza Tebaldo Brusato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, truffato un pensionato: il finto militare gli sottrae 24mila euro

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