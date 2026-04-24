Finto carabiniere truffa un' anziana e gli sottrae denaro e gioielli ma finisce in manette

Un uomo è stato arrestato a Verona dai carabinieri della sezione operativa di Trento con l’accusa di aver truffato un’anziana di Aldeno fingendosi un carabiniere. Secondo le indagini, il soggetto avrebbe sottratto denaro e gioielli all’anziana. L’arresto è avvenuto in seguito a un’indagine coordinata dalle forze dell’ordine. La vicenda riguarda un episodio di truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

È stato arrestato a Verona, dai carabinieri della sezione operativa di Trento, un uomo accusato di truffa aggravata ai danni di un'anziana di Aldeno. Come raccontano i colleghi di TrentoToday, il sospettato avrebbe finto di essere un esponente dell'Arma e avrebbe convinto la vittima a.🔗 Leggi su Veronasera.it

Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

Notizie correlate

Truffa del "finto carabiniere" a Noceto: rubano denaro e gioielli a un'83enneMomenti di paura a Noceto per un’anziana di 83 anni, vittima di una truffa con il collaudato metodo del “finto carabiniere”.

Finto carabiniere bussa alla porta di un'anziana: "Ci dia i suoi gioielli", ma lei si insospettisce e sventa la truffaLa donna ha subito allertato la polizia e consentito l'arresto di un 45enne originario della Campania.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Finto carabiniere ruba oro e contanti a un'anziana: truffatori arrestati con il tesoro, a tradirli è un gps; Artena: L'anziana non crede al finto carabiniere, chiama quelli veri e fa arrestare il giovane truffatore; Truffa del finto carabiniere va in fumo, 19enne arrestato; Truffa del finto carabiniere a Cividale, arrestati due giovani di 18 e 19 anni.

Truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana. Arrestato un uomoAveva ingannato una donna di Aldeno dalla quale si era fatto consegnare 8mila euro. E' stato inseguito e fermato a Verona ... rainews.it

Truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana, due arresti ad Aversa: la strategia dei malviventiUn uomo è stato arrestato ad Aversa per truffa ai danni di un'anziana di Cardeto: si era finto carabiniere per ottenere gioielli. virgilio.it

Ferentino, la truffa del "finto carabiniere" fallisce al casello, la polizia blocca il corriere con l'oro https://www.frosinonetoday.it/cronaca/ferentino-truffa-finto-carabiniere-casello-polizia-blocca.html - facebook.com facebook

L'anziana non crede al finto carabiniere, chiama quelli veri e fa arrestare il giovane truffatore ift.tt/Zu1xYfQ x.com