Un uomo si è presentato alla porta di un pensionato di 75 anni a Cassolnovo, dichiarandosi un tecnico dell'acquedotto. Dopo aver suonato al citofono, ha tentato di ingannare l'anziano con l'intento di ottenere informazioni o denaro. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e verificare eventuali altri episodi simili in zona. La vittima non ha subito danni o perdite economiche.

Cassolnovo (Pavia), 24 aprile 2026 - Ha suonato al citofono un uomo che si è presentato come un tecnico dell'acquedotto. E' iniziata così, verso mezzogiorno di ieri, giovedì 23 aprile, la truffa messa a segno ai danni di un 75enne di Cassolnovo, che purtroppo ha aperto la porta a quello che era un impostore. Nella denuncia poi sporta ai carabinieri, il pensionato non è stato neppure in grado di ricostruire con precisione le modalità che lo hanno portato a consegnare al finto tecnico la scatola che conteneva tutti gli ori di famiglia, per un valore non quantificato, oltre a circa 1.500 euro in contanti. I truffatori sono infatti molto abili...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassolnovo, finto tecnico alla porta: truffato pensionato 75enne

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