Messina Antonella Russo scende nei quartieri | il piano nei comitati

A Messina, Antonella Russo ha deciso di visitare alcuni quartieri della città, in vista delle prossime elezioni comunali. La sua presenza si inserisce in un calendario di incontri e iniziative che si svolgeranno nel fine settimana, quando sono previste diverse inaugurazioni e incontri pubblici nei vari quartieri. Questi eventi rappresentano un momento di confronto diretto con i cittadini e sono inseriti nel quadro della campagna elettorale per la guida del Comune.

La campagna elettorale per la guida del Comune di Messina entra nel vivo con un programma di inaugurazioni sul campo previsto per il prossimo fine settimana. Antonella Russo, candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra, sarà infatti impegnata in due appuntamenti cruciali per l’apertura dei comitati elettorali nelle circoscrizioni cittadine, puntando a consolidare il legame tra la squadra e i quartieri della città. Il calendario degli incontri tra via del Carmine e Torre Faro. Il primo movimento tattico della candidata si concentrerà sabato 11 aprile. Alle ore 10:30, i sostenitori si riuniranno in via del Carmine 3 per celebrare l’apertura del presidio elettorale di Francesco Carabellò, che punta alla presidenza della Seconda Circoscrizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, Antonella Russo scende nei quartieri: il piano nei comitati Piano casa, Clancy lancia l'offensiva nei quartieri: è scontro con Forchielli e LegaLa vicesindaca annuncia assemblee e campagne per promuovere l'affitto civico: "Saremo la prima città a sfitto zero". Corsa alle circoscrizioni, la coalizione di Antonella Russo presenta due nuovi comitati elettoraliProsegue con un’intensa agenda di incontri sul territorio la campagna elettorale di Antonella Russo, candidata alla carica di sindaca di Messina per... Elezioni comunali Messina: fine settimana di inaugurazioni per i comitati elettorali, sarà presente Antonella RussoProsegue con un’intensa agenda di incontri sul territorio la campagna elettorale di Antonella Russo, candidato alla carica di sindaco di Messina per la coalizione di centrosinistra. Russo prenderà par ... strettoweb.com Elezioni Comunali Messina: solo due liste per Antonella Russo, il Campo Largo è in realtà un Campo strettoLa montagna ha partorito il topolino. Il Campo Largo di Messina si riscopre, in realtà, Campo stretto. La telenovela per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra di Messina con tanti nomi ... strettoweb.com