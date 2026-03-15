La Perla piange Luciano Savioli | addio all’imprenditore gentleman

Venerdì pomeriggio è morto Luciano Savioli, imprenditore nato nel 1940 e figura di spicco della famiglia di Riccione. È stato riconosciuto come un importante rappresentante del mondo imprenditoriale locale. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra coloro che lo conoscevano e lo stimavano. La notizia è stata diffusa dagli ambienti vicini alla famiglia e alla comunità.

E’ stato un grande imprenditore, membro di una delle famiglie più importanti di Riccione. Luciano Savioli, classe 1940, è spirato venerdì pomeriggio. Assieme al fratello Maurizio, per decenni è stato a capo dello storico stabilimento di acque minerali Sacramora di Rimini, un complesso esteso su oltre 10mila metri quadri di terreno nella zona di Viserba, diventato vanto per tutta la regione. Rilevato dal padre Carlo, che a Riccione aveva fatto diversi investimenti, grazie alla professionalità e al senso imprenditoriale dei due fratelli fin dal 1962 e per oltre 40 anni ha vissuto momenti di gloria, finché intorno al 2003 l’importate polo produttivo ha cessato l’attività per poi essere affittato ad altri imprenditori, in particolare alla Galvanina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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