Boxe Mantovani e Beccati a Montecatini Cercano il pass per i nazionali

A Montecatini, due pugili sono stati protagonisti di incontri che potrebbero portarli a qualificarsi per le competizioni nazionali. Dopo la vittoria di un altro atleta in una competizione appena conclusa, la squadra di Ferrara Boxe ha ripreso gli allenamenti e si prepara per i prossimi eventi ufficiali. La fase è quella di selezioni e qualificazioni che potrebbero determinare la partecipazione a livello nazionale.

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