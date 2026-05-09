Boxe Mantovani e Beccati a Montecatini Cercano il pass per i nazionali
A Montecatini, due pugili sono stati protagonisti di incontri che potrebbero portarli a qualificarsi per le competizioni nazionali. Dopo la vittoria di un altro atleta in una competizione appena conclusa, la squadra di Ferrara Boxe ha ripreso gli allenamenti e si prepara per i prossimi eventi ufficiali. La fase è quella di selezioni e qualificazioni che potrebbero determinare la partecipazione a livello nazionale.
Dopo il trionfo di Dario Sapone nella notte tricolore del palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, Ferrara Boxe si è rituffata nell’attività agonistica in vista dei prossimi appuntamenti. Il prossimo in agenda è fissato per questo weekend a Montecatini Terme (provincia di Pistoia), dove si svolgeranno i campionati interregionali under 17 che metteranno in palio il pass per gli italiani. Saranno due gli atleti allenati dal maestro Croce a salire sul ring del PalaVinci: Andrea Mantovani (57 kg) e Pietro Beccati (70 kg). Inutile dire che per entrambi si tratta di una grande chance per ottenere la prestigiosa ribalta tricolore. Negli stessi giorni si svolgerà un torneo che metterà di fronte i pugili Elite Prima serie di Emilia Romagna e Liguria, con Ferrara Boxe che schiererà l’emergente Hassen Atia (65 kg).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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