La Filcom ha denunciato un ritardo della Regione nel supportare le piccole attività commerciali, evidenziando come una proposta del settore sia stata adottata dal Governo Meloni senza riconoscere l’origine. La questione riguarda un finanziamento di 10 milioni di euro destinato a sostenere i negozi nei borghi lucani, ma la regione non ha ancora attuato le misure promesse. La situazione mette in discussione le azioni delle autorità locali per la tutela delle botteghe tradizionali.

? Punti chiave Perché la proposta della Filcom è stata copiata dal Governo Meloni?. Come possono i 10 milioni di euro salvare i borghi lucani?. Chi deve sbloccare il progetto depositato presso Pittella e Bardi?. Cosa accadrà ai 2.700 lavoratori persi negli ultimi dieci anni?.? In Breve In Basilicata sono chiusi oltre 1.800 esercizi di vicinato negli ultimi dieci anni.. La crisi ha causato la perdita di 2.700 posti di lavoro nel settore regionale.. La proposta prevede un Fondo Regionale per la Rigenerazione Commerciale da 10 milioni annui.. Il progetto è stato consegnato a Marcello Pittella e al Presidente Vito Bardi.. Donato Rosa, segretario generale della Filcom Basilicata-Confsal, denuncia oggi il ritardo delle istituzioni regionali nel rispondere a una proposta di legge sul commercio di prossimità già presentata a Potenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Botteghe a rischio: Filcom denuncia il ritardo della Regione

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