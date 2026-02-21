Stipendi in ritardo e lavoratori allo stremo alla Fullservice srl | la denuncia della Fisascat Cisl

La Fisascat Cisl denuncia che i dipendenti della Fullservice srl non hanno ancora ricevuto gli stipendi di questo mese, creando tensioni tra i lavoratori. In alcuni casi, le famiglie sono costrette a fare affidamento su prestiti per far fronte alle spese. La mancanza di pagamenti puntuali si protrae da settimane, aggravando una già difficile condizione. I lavoratori chiedono risposte chiare e un intervento immediato da parte dell’azienda.

Quasi 90 dipendenti senza stipendio, metà della mensilità di dicembre 2025 e tutta quella di gennaio 2026 ancora non corrisposti. La segretaria Annarosa Marrapodi chiede interventi urgenti La situazione all’interno della Fullservice srl è ormai critica e desta grande preoccupazione per i quasi 90 lavoratori coinvolti. Nonostante gli sforzi dichiarati dall’azienda, gli stipendi vengono corrisposti con difficoltà e frazionati, con un impatto significativo sulla vita quotidiana dei dipendenti e delle loro famiglie. A lanciare l’allarme è Annarosa Marrapodi, segretaria della Fisascat Cisl, che ha già espresso preoccupazione e cercato un dialogo con l’azienda.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

