Le botteghe storiche di molte città italiane stanno affrontando un momento difficile, con alcune che chiudono a causa dell'aumento del turismo mordi e fuggi. I quartieri tradizionali si trasformano, diventando spesso mete di visitatori che sostano poco e spendono meno rispetto ai clienti abituali. Questa situazione rischia di alterare l’equilibrio economico delle zone, che si affidano principalmente alle vendite di residenti e clienti di lungo periodo.

? Cosa scoprirai Come cambiano i quartieri quando le botteghe lasciano il posto ai turisti?. Quali sono i rischi economici di un'economia basata solo sul passaggio?. Chi deve intervenire per evitare che i centri storici diventino musei vuoti?. Perché il turismo rapido minaccia la sicurezza e la socialità delle piazze?.? In Breve Turismo rapido causa desertificazione sociale e perdita di sicurezza nei centri storici.. Sostituzione botteghe con servizi standardizzati altera l'equilibrio residenziale dei quartieri.. Economia stagionale basata sul passaggio veloce minaccia l'occupazione stabile dei giovani.. Nuove destinazioni d'uso immobiliari trasformano laboratori in attività per transito veloce.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Botteghe storiche in crisi: il rischio del turismo mordi e fuggi

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**Sabato 2 maggio** 2026, con partenza alle ore 15.30, Genova Cultura Aps ripropone la visita guidata alla scoperta delle Le botteghe storiche. Il tour è condotto da guida abilitata, ed è previsto un contributo per la partecipazione. È necessaria la prenotazion - facebook.com facebook