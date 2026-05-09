Boscoreale Fiat Panda contro un muro nella notte | morto Giuseppe Vangone due giovani feriti
Nella notte a Boscoreale un'auto ha impattato contro un muro, causando la morte di un uomo e il ferimento di altri due giovani di Torre Annunziata. L’incidente si è verificato in via stradale e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale con prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire le dinamiche.
L’incidente nella notte a Boscoreale. Morto Giuseppe Vangone, due ragazzi di Torre Annunziata ricoverati in prognosi riservata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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