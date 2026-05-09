Boscoreale Fiat Panda contro un muro nella notte | morto Giuseppe Vangone due giovani feriti

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Boscoreale un'auto ha impattato contro un muro, causando la morte di un uomo e il ferimento di altri due giovani di Torre Annunziata. L’incidente si è verificato in via stradale e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale con prognosi riservata. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire le dinamiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’incidente nella notte a Boscoreale. Morto Giuseppe Vangone, due ragazzi di Torre Annunziata ricoverati in prognosi riservata.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Incidente frontale tra due auto nella notte: feriti due giovaniRapagnano (Fermo) 17 Marzo 2026 – Violento frontale fra due berline nella notte, due giovani trasferiti al pronto soccorso del Torrette di Ancona.

Sparatoria nella notte in pieno centro: feriti due giovaniNel corso della notte la polizia è intervenuta presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due persone, classe ‘03...

Panoramica sull’argomento

fiat panda boscoreale fiat panda controBoscoreale, Fiat Panda contro un muro nella notte: morto Giuseppe Vangone, due giovani feritiL’incidente nella notte a Boscoreale. Morto Giuseppe Vangone, due ragazzi di Torre Annunziata ricoverati in prognosi riservata ... fanpage.it

fiat panda boscoreale fiat panda controBoscoreale, auto si schianta contro un muro: un morto e due giovani in prognosi riservataBoscoreale, Fiat Panda si schianta contro un muro in via Settetermini: un morto e due giovani in prognosi riservata ... ilgiornalelocale.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.