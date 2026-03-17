Incidente frontale tra due auto nella notte | feriti due giovani

Nella notte a Rapagnano, due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo due giovani che sono stati portati al pronto soccorso del Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto nella zona centrale del paese e ha causato l’intervento dei soccorritori per prestare assistenza ai feriti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente mentre venivano effettuati i rilievi.

Rapagnano (Fermo) 17 Marzo 2026 – Violento frontale fra due berline nella notte, due giovani trasferiti al pronto soccorso del Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di lunedì, lungo la strada statale 239 Faleriense in località Osteria a Piane di Rapagnano, i fatti che hanno portato alla dinamica dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti due berline: una Alfa Romeo e una Audi, condotte da una giovane di 22 anni residente a Monte Urano e un 39enne residente a Falerone si sono scontrate frontalmente, l’impatto è stato molto violento. Gli automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi e chiesto aiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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