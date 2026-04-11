Sparatoria nella notte in pieno centro | feriti due giovani

Nella notte, due giovani sono stati portati all’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori. La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione e si è recata sul posto. Le vittime, nate rispettivamente nel 2003 e nel 2001, sono state soccorse e sono attualmente sotto osservazione. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

Nel corso della notte la polizia è intervenuta presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due persone, classe ‘03 e classe ‘01, giunte con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori. Al momento i due giovani restano ricoverati, ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Incidente frontale tra due auto nella notte: feriti due giovaniRapagnano (Fermo) 17 Marzo 2026 – Violento frontale fra due berline nella notte, due giovani trasferiti al pronto soccorso del Torrette di Ancona. Acerra, spari nella notte: due giovani gambizzati in centroNotte di violenza nel centro cittadino, dove si è verificato un agguato a colpi di arma da fuoco che ha causato il ferimento di due giovani. Le 36 Quai des Orfèvres : au cœur des plus grandes affaires criminelles - Documentaire Histoire AMP Temi più discussi: Nuova sparatoria a Napoli, esplosi oltre dieci colpi di pistola nella notte; Spari in piena notte, terrore in strada: indagini in corso; Sei colpi nella notte ad Atripalda, ignoti sparano contro un'abitazione; Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda: è giallo a contrada Alvanite. Si spara ancora nel cuore della notte: un ferito a SecondiglianoNuova sparatoria a Napoli nella notte. Il raid è stato messo a segno lungo corso Italia a Secondigliano. A finire sotto i colpi dei sicari è stato Salvatore Marino, 49enne. L'uomo è stato colpito con ... napolitoday.it Sparatoria a Napoli, colpi esplosi in mezzo alla gente in fuga: c’è un ferito graveUna sparatoria si è verificata nella notte a Napoli, in zona Secondigliano, causando il ferimento di un uomo, trasferito d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli. Sparatoria a Napoli: proiettili tra la ... msn.com https://www.tvcampiflegrei.it/sparatoria-piazza-carolina-borrelli-avs-bene-larresto-ma-non-abbassiamo-la-guardia-lo-stato-ha-risposto-ora-serve-continuita-e-tolleranza-zero-contro-la-deriva-criminale/ - facebook.com facebook Sparatoria a Rogoredo, un testimone: "Se non pagavi Cinturrino ti colpiva. Mi disse: digli a Zack che lo ammazzo" #ANSA x.com