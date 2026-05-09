Il boom dei dupe: i prodotti ispirati al lusso che conquistano moda, beauty e social media. Negli ultimi anni il mercato del lusso ha visto crescere un fenomeno sempre più diffuso: quello dei dupe, prodotti economici che richiamano nell’estetica gli articoli delle grandi maison senza copiarne loghi o marchi. Dalle borse agli accessori, fino ai cosmetici e ai profumi, milioni di consumatori scelgono alternative low cost che promettono lo stesso stile a prezzi accessibili. Tra inflazione, rincari nel settore del lusso e influenza dei social media, i dupe si sono affermati come espressione di un consumo più accessibile, in cui stile ed estetica vengono ricercati senza necessariamente spendere cifre elevate.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Borse, make-up e profumi: perché tutti parlano dei dupe di lusso

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