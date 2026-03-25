Sangue potere e tragedie | perché tutti parlano della maledizione dei Kennedy

Quando si parla di “ maledizione dei Kennedy ” ci si riferisce a una sequenza impressionante di tragedie, assassinii e incidenti mortali che ha colpito la più nota dinastia politica statunitense per oltre ottant’anni. Dal 1940 a oggi, la famiglia ha affrontato perdite devastanti che hanno alimentato speculazioni mediatiche su un presunto destino soprannaturale avverso. Nonostante l’etichetta di “famiglia maledetta” sia radicata nell’immaginario collettivo, i membri superstiti hanno spesso rigettato questa narrazione, attribuendo i lutti a una combinazione di esposizione pubblica e rischi oggettivi. Il mito affonda le radici nella numerosa prole di Joseph P. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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