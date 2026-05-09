Un rappresentante delle autorità ha dichiarato che le recenti modifiche alle normative sulle intercettazioni rendono più difficile condurre le indagini. Le nuove limitazioni tecniche imposte potrebbero influenzare la capacità di raccogliere prove in alcuni casi, in particolare nei procedimenti contro la corruzione. Restano aperti i dubbi su quali reati possano essere più facilmente lasciati impuniti senza strumenti di ascolto e intercettazione.

? Domande chiave Come cambierà la lotta alla corruzione con i nuovi limiti tecnici?. Quali reati rischiano di restare impuniti senza le intercettazioni?. Perché queste norme potrebbero favorire le infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche?. Chi pagherà le conseguenze del vuoto investigativo creato dalla legge?.? In Breve Allarme condiviso con il procuratore nazionale dell'Antimafia Giovanni Melillo. Seminario tenutosi presso l'Università della Calabria sulla giustizia e le mafie. Rischio di vuoti investigativi su peculato e corruzione senza arresto in flagranza. Difficoltà nel mappare infiltrazioni criminali nei settori della Pubblica Amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borrelli: nuove norme sulle intercettazioni complicano le indagini

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