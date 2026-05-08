Caso Lazzeri-Cavazzi Fratelli d’Italia chiede le dimissioni del sindaco di Bormio

Il partito Fratelli d’Italia ha richiesto ufficialmente le dimissioni del sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi, in seguito alle accuse mosse contro di lei riguardo a un presunto episodio avvenuto il 24 aprile nel centro del paese. La richiesta arriva dopo che le accuse sono state rese pubbliche e ha portato all’intervento del partito politico. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e ha portato a una presa di posizione ufficiale.

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Dopo le accuse pubbliche rivolte al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi per il presunto episodio avvenuto il 24 aprile nel centro del paese, Fratelli d’Italia passa all’attacco politico e chiede formalmente le dimissioni del primo cittadino.La richiesta è contenuta in una lettera aperta firmata da.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Insulti a Bormio, Fratelli d'Italia contro il sindaco Cavazzi: "Ha detto fascista di m***a"Emergono nuovi dettagli sull’episodio denunciato nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Romualdi, che aveva... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Insulti a Bormio, Fratelli d'Italia contro il sindaco Cavazzi: Ha detto fascista di m***a; Bormio: s’infiamma il dibattito sulla tangenzialina dell’Alute; Tangenziale olimpica dell’Alute. Il progetto va verso lo stop. Il centrodestra è spaccato; Tangenzialina di Bormio, dopo l’audizione scontro politico: il Pd chiede lo stralcio, decisione al Comune. La meloniana Valcepina in Regione: "Non vogliamo cattedrali nel deserto di dubbia utilità". Frizioni fra il sindaco di Bormio Cavazzi e il rappresentante locale di Fratelli d’Italia, Lazzeri. - facebook.com facebook