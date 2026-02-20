Sannazaro area dell’incendio messa in sicurezza

Da anteprima24.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incendio scoppiato nell’area di Sannazaro ha causato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il sito. Le squadre di emergenza hanno lavorato tutta la notte, impedendo alle fiamme di diffondersi ulteriormente e verificando che nessuno fosse rimasto ferito. Ora, l’area è sotto controllo e si stanno compiendo gli ultimi controlli per garantire che non ci siano rischi residui. Le autorità continueranno a seguire la situazione da vicino.

Tempo di lettura: 2 minuti I Vigili del Fuoco hanno riferito di aver completamente estinto l’incendio e posto l’area in sicurezza. E’ quanto emerso dalla riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Michele di Bari, che si è tenuta nella mattinata di oggi, per fare il punto sulle attività avviate a seguito dell’incendio del teatro Sannazaro, a Napoli. La viabilità in via Chiaia è stata ripristinata ed è stato consentito ai titolari delle attività commerciali di tornare a praticare i rispettivi immobili. Anche la Chiesa di Santa Maria della Mercede, non coinvolta nell’incendio, potrà riprendere regolarmente le funzioni religiose.🔗 Leggi su Anteprima24.it

sannazaro area dell8217incendio messa in sicurezza
© Anteprima24.it - Sannazaro, area dell’incendio messa in sicurezza

Leggi anche: Messa in sicurezza del Rio Madonna, partiti i lavori per il ripristino dell'area

Leggi anche: ARPAC Incendio teatro Sannazaro a Napoli, in corso accertamenti nell’area interessata

Teatro Sannazaro, Giuli in Prefettura per il vertice dopo l’incendio

Video Teatro Sannazaro, Giuli in Prefettura per il vertice dopo l’incendio
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incendio del Teatro Sannazaro, il sindaco Manfredi dispone misure urgenti a tutela della salute e dell’incolumità delle persone; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, evacuate diverse abitazioni vicine; Incendio nel cuore di Napoli: in fiamme il teatro Sannazaro. Il rogo è scoppiato nella notte a Via Chiaia. Tra i palazzi residenziali della zona, il fuoco ha avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. I vigili del fuoco sono al lavoro dall’alba per domare l'in.

sannazaro area dell incendioTeatro Sannazaro, le foto shock. Una pista: l’incendio partito da sotto il palcoI vigili del fuoco cauti: Non è possibile formulare ipotesi sulle cause. In corso la messa in sicurezza dell’area ... napoli.repubblica.it

sannazaro area dell incendioIncendio Teatro Sannazaro, i proprietari: La bomboniera di Chiaia è andata in fumo in poche oreLa proprietà del Teatro Sannazaro, la famiglia Veglia-Sansone, ha diffuso una nota sull'incendio che ha distrutto ieri la bomboniera di via Chiaia. Sono parole cariche di emozione e sgomento per qua ... napolitoday.it