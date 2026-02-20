Sannazaro area dell’incendio messa in sicurezza

L’incendio scoppiato nell’area di Sannazaro ha causato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il sito. Le squadre di emergenza hanno lavorato tutta la notte, impedendo alle fiamme di diffondersi ulteriormente e verificando che nessuno fosse rimasto ferito. Ora, l’area è sotto controllo e si stanno compiendo gli ultimi controlli per garantire che non ci siano rischi residui. Le autorità continueranno a seguire la situazione da vicino.

I Vigili del Fuoco hanno riferito di aver completamente estinto l'incendio e posto l'area in sicurezza. E' quanto emerso dalla riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Michele di Bari, che si è tenuta nella mattinata di oggi, per fare il punto sulle attività avviate a seguito dell'incendio del teatro Sannazaro, a Napoli. La viabilità in via Chiaia è stata ripristinata ed è stato consentito ai titolari delle attività commerciali di tornare a praticare i rispettivi immobili. Anche la Chiesa di Santa Maria della Mercede, non coinvolta nell'incendio, potrà riprendere regolarmente le funzioni religiose.