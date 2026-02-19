Lavori di messa in sicurezza del fiume Lamone modifiche alla viabilità in zona borgo

Per prevenire eventuali allagamenti, la Regione avvia lavori di messa in sicurezza lungo il fiume Lamone, che coinvolgono il rafforzamento degli argini. Dal 19 febbraio al 13 marzo, gli operai lavorano tra il ponte delle Grazie e via Cimatti, vicino al sottopasso. Durante i lavori, le strade nelle vicinanze subiranno alcune modifiche alla viabilità, con deviazioni temporanee e restringimenti. La zona rimane aperta al traffico, ma si consiglia di prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni sul posto.

Interventi sull’argine in destra idraulica dal 19 febbraio al 13 marzo 2026 e interventi di pulizia in corrispondenza dell’Orto Bertoni Da giovedì 19 febbraio al 13 marzo sono previsti interventi sugli argini del fiume Lamone. I lavori, coordinati dalla Regione, riguardano l’innalzamento della sommità arginale in destra idraulica nel tratto compreso tra il ponte delle Grazie e via Cimatti, in corrispondenza del sottopasso del ponte della circonvallazione. L'operazione, giunta alla sua fase conclusiva, uniformerà, su entrambi i lati del fiume, le quote delle difese spondali; dopo i primi interventi restano da completare gli ultimi 100 metri di tracciato, che verranno alzati di circa 40 centimetri per raggiungere la stessa altezza dell’argine sinistro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it La Regione finanzia i lavori per la messa in sicurezza del fiume DittainoLa Regione Siciliana ha approvato il finanziamento per lavori di messa in sicurezza del fiume Dittaino. Iniziano i lavori per il rifacimento del ponte: nuove modifiche alla viabilitàLunedì mattina alle otto iniziano i lavori di scavo e spostamento dei sottoservizi sul ponte tra via Borgatti e via Virgiliana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In corso Giovecca interventi di messa in sicurezza della pavimentazione all'intersezione con corso Martiri della Libertà; Al via i lavori di rifacimento della scarpata del Parco Mignone; Torrente Torre, al via interventi di messa in sicurezza idraulica; Ponte di via Pietro Castellino, al via i lavori di messa in sicurezza. Strada Tiago - Boz messa in sicurezza: terminati i lavori. In programma numerosi altri interventi: negli ultimi 5 anni investiti 7 milioni di euroBORGO VALBELLUNA. Terminati i lavori sulla strada comunale Tiago - Boz, proseguono gli interventi di messa in sicurezza del territorio nel comune di Borgo Valbelluna. È stato completato pochi giorni ... ildolomiti.it Lavori di potatura fino a giugno 2026 sulla SR 207 Nettunense: modifiche alla viabilità in questo trattoSulla SR207 Nettunense scattano lavori di manutenzione con gravità alta che interesseranno un tratto strategico della viabilità tra l’area dei Castelli Romani e il litorale laziale. Il provvedimento è ... msn.com Lavori di potatura e messa in sicurezza fino a giugno 2026 sulla SR 207 Nettunense: modifiche alla viabilità tra Lanuvio, Aprilia, Campoleone e aree limitrofe facebook Per consentire lavori di messa in sicurezza del sottopasso autostradale A4, la S.P. 34 “di Turbigo” sarà chiusa al transito veicolare, nel Comune di Arluno, dal km 2+450 al km 3+000, il 19 febbraio, dalle 9 alle 16. cittametropolitana.mi.it/infrastrutture… x.com