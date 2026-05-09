Bononia University Press ritirati i licenziamenti Salvi quattro lavoratori parte la ’cassa’

Bononia University Press ha deciso di annullare i licenziamenti previsti, mantenendo in servizio quattro lavoratori e attivando la cassa integrazione. La decisione è stata comunicata dopo una fase di discussione interna, evitando così l'uscita dal personale già programmata. La società, legata all'università, ha riferito di aver preso questa misura per gestire la situazione senza dover ricorrere a licenziamenti collettivi.

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Non ci saranno licenziamenti in Bologna University Press, l’editrice universitaria che fa capo alla Fondazione Alma Mater. Al termine di una battaglia sindacale andata avanti per settimane, tra scioperi e presidi, oggi è stato sottoscritto un verbale di impegni, che certifica il ritiro del licenziamento di quattro lavoratori previsto dal piano di risanamento e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. "Per ridurre i costi in maniera equivalente, verrà utilizzato un mix di strumenti alternativi fra cui la richiesta di cassa integrazione ordinaria, l’attivazione con il supporto della Agenzia regionale per il lavoro anche della cassa speciale per l’editoria, e ricollocazioni volontarie nell’ambito dell’Università", spiega la Slc-Cgil.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bononia University Press, ritirati i licenziamenti. Salvi quattro lavoratori, parte la ’cassa’ ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ritirati i licenziamenti Trasnova, salvi i 53 lavoratori della Stellantis di PomiglianoLo ha annunciato la Regione Campania: concessa la cassa integrazione per cessazione attività fino al 31 dicembre a poche ore dal licenziamento... Licenziamenti in vista all’University PressSpettro licenziamenti alla Bologna University Press, casa editrice a vocazione universitaria ma non solo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bononia University Press, ritirati i licenziamenti. Salvi quattro lavoratori, parte la ’cassa’; Bologna University Press, stop ai licenziamenti: salvati i posti di lavoro dopo la protesta; Bologna University Press, ritirati i licenziamenti dei lavoratori: Auspichiamo che sia l'alba del rilancio; Bologna University Press | via i licenziamenti c’è un nuovo piano. Bologna University Press, stop ai licenziamenti: salvati i posti di lavoro dopo la protesta x.com