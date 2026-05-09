Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un' operazione d' emergenza

La cantante britannica, nota per il suo successo degli anni Ottanta, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'emergenza in Portogallo. Dopo l'operazione, le sue condizioni sono state valutate come critiche e si è deciso di metterla in coma farmacologico. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni dell'intervento o sul suo stato di salute.

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Bonnie Tyler, star degli anni '80 nota per il suo successo 'Total Eclipse of the Heart', è stata posta in coma farmacologico dopo aver subito un'operazione d'emergenza in Portogallo. "I medici l'hanno messa in coma farmacologico per favorire la sua ripresa. Vi chiediamo di rispettare la sua.🔗 Leggi su Today.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenzaFARO – Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico... Bonnie Tyler è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenzaI medici hanno indotto la cantante gallese Bonnie Tyler in coma farmacologico per favorire la sua guarigione, dopo un intervento chirurgico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La cantante britannica Bonnie Tyler in coma indotto dopo operazione; Bonnie Tyler, la cantante in coma indotto per peggioramento condizioni; Bonnie Tyler operata d'urgenza all'intestino, il portavoce conferma che la cantante è in coma farmacologico; Paula per Bonnie Tyler: la voce di Total Eclipse of the Heart operata d’urgenza, la cantante è ora in coma farmacologico. Bonnie Tyler in coma farmacologico: la cantante di Total Eclipse of the Heart era stata operata d'urgenza all'intestinoUn portavoce ha confermato la notizia alla BBC, mentre i media portoghesi riferiscono che la 74enne artista gallese sarebbe stata sottoposta a ventilazione artificiale ... corriere.it Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza: la cantante è ricoverata in PortogalloBonnie Tyler, celebre voce di Total Eclipse of the Heart, è in coma farmacologico dopo un'operazione eseguita per risolvere una perforazione intestinale ... fanpage.it Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo operazione d'emergenza: tour sospeso Lo ha reso noto l'agente della star di "Total Eclipse of the Heart" ricoverata in Portogallo lasicilia.visitlink.me/hwquF- x.com "Total Eclipse of the Heart" di Bonnie Tyler vs "Alone" delle Heart reddit