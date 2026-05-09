Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento | come sta

Bonnie Tyler, cantante britannica nota per la canzone Total Eclipse of the Heart, si trova attualmente in coma farmacologico dopo aver subito un intervento di emergenza in Portogallo. La cantante è stata sottoposta a un’operazione che ha richiesto il suo ricovero d’urgenza, e ora si trova in condizione di coma farmacologico. La notizia ha generato preoccupazione tra i suoi fan e i media.

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Ore di apprensione per i fan di Bonnie Tyler: la cantante britannica, indimenticabile interprete della hit Total Eclipse of the Heart, è stata infatti posta in coma farmacologico dopo aver subito un’operazione di emergenza in Portogallo. Bonnie Tyler in coma farmacologico, come sta. La 74enne cantante britannica Bonnie Tyler si trova in coma farmacologico dopo un delicato intervento in Portogallo. A condividere la notizia, è stato il suo portavoce Judd Lander: “I medici l’hanno messa in coma farmacologico per favorire la sua ripresa. Vi chiediamo di rispettare la sua privacy in questi momenti difficili”. La cantante, diventata celebre negli Anni ’80 grazie alla hit Total Eclipse of the Heart, era stata ricoverata mercoledì 6 maggio all’ospedale di Faro, dove ha una casa, per un intervento intestinale d’emergenza.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento: come sta ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX BONNIE TYLER: Ore drammatiche. È in coma farmacologico #shorts Notizie correlate Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenzaFARO – Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico... Bonnie Tyler è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenzaI medici hanno indotto la cantante gallese Bonnie Tyler in coma farmacologico per favorire la sua guarigione, dopo un intervento chirurgico... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La cantante britannica Bonnie Tyler in coma indotto dopo operazione; Bonnie Tyler, la cantante in coma indotto per peggioramento condizioni; Bonnie Tyler operata d'urgenza all'intestino, il portavoce conferma che la cantante è in coma farmacologico; Paula per Bonnie Tyler: la voce di Total Eclipse of the Heart operata d’urgenza, la cantante è ora in coma farmacologico. Bonnie Tyler in coma farmacologico, i messaggi da Gloria Gaynor a Katrina LeskanichLa cantante di 'Total Eclipse of the Heart', 74 anni, è stata operata d’urgenza in Portogallo per un problema intestinale. E il mondo della musica si stringe intorno all'artista ... rollingstone.it Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento: come staOre di apprensione per i fan di Bonnie Tyler: la cantante britannica, indimenticabile interprete della hit Total Eclipse of the Heart, è stata infatti posta in coma farmacologico dopo aver subito ... dilei.it Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo operazione d'emergenza: tour sospeso Lo ha reso noto l'agente della star di "Total Eclipse of the Heart" ricoverata in Portogallo lasicilia.visitlink.me/hwquF- x.com "Total Eclipse of the Heart" di Bonnie Tyler vs "Alone" delle Heart reddit