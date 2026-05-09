L’ex calciatore ha espresso curiosità riguardo alla prossima partita tra Milan e Atalanta, sottolineando l’interesse per gli sviluppi della corsa alla qualificazione in Champions League. Ha commentato l’andamento delle due squadre e le possibili dinamiche che potrebbero influenzare la classifica finale. Bonanni ha scelto di non approfondire ulteriori dettagli, limitandosi a osservare come questa sfida potrà incidere sulla corsa europea delle rispettive formazioni.

Con la questione scudetto ormai archiviata, con l'Inter di Chivu campione d'Italia, la corsa alla Champions League entra nel vivo: ogni partita potrebbe cambiare il destino delle varie squadre in lotta, Milan incluso. Proprio i rossoneri, nelle ultime settimane, si sono complicati, e non di poco, una qualificazione che, fino ad un mese fa, sembrava quasi che certa. A parlare di questo tema ci ha pensato Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio. "Sulla carta il Como ha la partita più facile, ma sono curioso soprattutto di vedere cosa accadrà in Milan-Atalanta. Mi aspetto una risposta di Allegri e penso che i rossoneri vinceranno....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonanni sulla lotta Champions: “Curioso di vedere cosa accadrà in Milan-Atalanta”

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