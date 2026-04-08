Zazzaroni sulla lotta Champions | Inter Milan e Napoli sembrano inavvicinabili

Ivan Zazzaroni ha commentato la corsa alle qualificazioni in Champions League, affermando che le tre squadre di testa, tra cui Milan, Inter e Napoli, sembrano ormai irraggiungibili per le altre contendenti. Nel suo editoriale, ha analizzato la situazione attuale delle squadre e il divario che si è creato rispetto alle inseguitrici, evidenziando come queste formazioni siano in vantaggio nella classifica e nelle performance recenti.

La sconfitta del Milan nella trasferta del 'Maradona' contro il Napoli ha spento le ultime speranze di scudetto che ancora erano accese nel cuore dei tifosi rossoneri. Ora, come sottolineato anche da Allegri, il Diavolo deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici per difendere la zona Champions. I rossoneri hanno ancora 6 punti di vantaggio sul quarto posto, un margine abbastanza cospicuo, ma che non permette distrazioni. Ivan Zazzaroni, invece, non ha dubbi. Secondo il direttore del 'Corriere dello Sport', il Milan, così come Inter e Napoli, "sembra inavvicinabile" per Como, Juventus e Roma. Ecco, di seguito, il suo pensiero espresso nell'editoriale pubblicato per il suo giornale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Zazzaroni sulla lotta Champions: “Inter, Milan e Napoli sembrano inavvicinabili Inter in fuga, il derby con il Milan diventa lo snodo scudetto. Napoli-Roma-Juve: l’analisi sulla lotta per la ChampionsL’ultima giornata di campionato di gennaio, la numero 22, ha prodotto l’unanimità dei commenti nei giornali principali: Inter in fuga, grazie anche... Saelemaekers sulla lotta Scudetto: “Milan? Grande spirito. Inter e Napoli …”Alexis Saelemaekers ha parlato ieri in occasione di un 'Meet&Greet' con i tifosi rossoneri al 'Milan Store San Babila'. Si parla di: Chi vincerà lo scudetto tra Inter e Napoli? La previsione di Zazzaroni. Zazzaroni: Scudetto virtualmente assegnato: non posso credere che l’Inter…Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni fa il punto sul campionato ... msn.com Chi vincerà lo scudetto tra Inter e Napoli? La previsione di ZazzaroniDopo la vittoria contro la Roma nella 31esima giornata, l'Inter ha fatto un passo in avanti per lo scudetto. L'unica squadra che può ancora avere qualche speranza è il Napoli che ha sconfitto il Milan ... msn.com