Massimo Bonanni, ex calciatore della Sampdoria, ha commentato la recente sconfitta del Milan contro la Lazio, sottolineando l’importanza di mantenere saldo il piazzamento in Champions League. Ha anche aggiunto che i rossoneri devono concentrarsi per rafforzare la posizione in classifica e garantire la qualificazione alla competizione europea. Le sue parole sono arrivate in un momento di riflessione per il club.

Con la sconfitta del Milan il campionato può dirsi definitivamente chiuso? "Se ieri il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione piu interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. II Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, così come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili. per il quarto posto invece mi sento di dire che il Como abbia il calendario più comodo verso la fine e che per il momento sul campo stia dimostrando di meritare di più. Fabregas poi potrà non esser simpaticissimo e ho l'impressione che voglia educare il nostro paese ad un certo tipo di calcio e questo non mi piace molto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonanni sicuro: “II Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions”

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