Nella serata di sabato 28 marzo, Rete 4 trasmette una commedia diretta da Bruno Corbucci, nota per le sue scene di gioco d’azzardo, colpi e momenti comici. Il film vede protagonisti i due attori, noti per aver formato un duo famoso nel cinema italiano, e include uno scherzo di uno dei due attori che ha suscitato l’infurio dell’altro.

Il duo comico più divertente di sempre torna ad allietare la prima serata di Rete 4 di oggi, sabato 28 marzo, con la commedia di Bruno Corbucci tutta gioco d'azzardo, cazzotti e risate. Un'indagine ingarbugliata, un giro di poker che conta e una banda da sgominare. Questi sono gli ingredienti di Pari e dispari, pellicola di culto del 1978 con Bud Spencer e Terence Hill diretta da Bruno Corbucci che oggi, sabato 28 marzo, allieterà la prima serata di Rete 4. Quello con i due divi più amati del piccolo schermo è uno degli appuntamenti più graditi al pubblico, che continua a celebrare la coppia comica anche ad anni di distanza dalla scomparsa di Bud Spencer e quello in onda stasera è uno dei film più amati per le divertenti gag presenti, tra . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pari e dispari: "Voglio il pistacchio" lo scherzo di Terence Hill che fece infuriare Bud Spencer

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C'è un'alchimia rara, un legame che trascende lo schermo e si insedia dritto nel cuore. Bud Spencer e Terence Hill non erano solo attori; erano, e rimangono, una famiglia che abbiamo scelto. La loro amicizia, fatta di sguardi d'intesa e di pugni coreografati, è il - facebook.com facebook