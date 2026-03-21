Nati con la camicia Bud Spencer Terence Hill e il finale sulla nave | cosa accadde sul set

Oggi, sabato 21 marzo, in prima serata viene trasmessa la commedia del 1983 diretta da E., con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. La pellicola racconta le avventure di due amici che si imbarcano su una nave, con molte scene pensate per creare momenti di comicità e azione. La produzione si distingue per alcune scene memorabili girate a bordo e per il finale ambientato in mare.

Oggi, sabato 21 marzo, la prima serata torna a essere allietata dalla scatenata commedia del 1983 di E.B. Clucher con la mitica coppia tutta sorrisi e cazzotti. Un appuntamento imperdibile per un sabato sera all'insegna dell'ironia e del divertimento, il tutto condito con un pizzico di nostalgia. Torna la mitica coppia composta dal gigante Bud Spencer e dallo smilzo Terence Hill che animerà la prima serata di Rete 4 con il classico del 1983 Nati con la camicia. Il film, che vede Bud e Terence nei panni di due scavezzacollo che vengono scambiati per super agenti della CIA e stanno al gioco nella speranza di guadagnare un mucchio di soldi, si conclude con un finale spettacolare su una nave da crociera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nati con la camicia, Bud Spencer, Terence Hill e il finale sulla nave: cosa accadde sul set Articoli correlati Più forte ragazzi: tutto quello che c’è da sapere sul film con Bud Spencer e Terence HillPiù forte ragazzi: trama, cast e streaming del film su Rete 4 Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Più forte... Leggi anche: Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill Contenuti utili per approfondire Bud Spencer Temi più discussi: Nati con la camicia; Nati con la camicia su Retequattro; Stasera in tv sabato 21 marzo: Nati con la camicia; Stasera in tv, capolavoro ambientato a Miami: Terence Hill in una performance leggendaria. Nati con la camicia, Bud Spencer, Terence Hill e il finale sulla nave: cosa accadde sul setOggi, sabato 21 marzo, la prima serata torna a essere allietata dalla scatenata commedia del 1983 di E.B. Clucher con la mitica coppia tutta sorrisi e cazzotti. movieplayer.it Nati con la camicia: tutto quello che c’è da sapere sul filmNati con la camicia: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 21 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Scopri di più ... tpi.it Che divertimento e quante risate quella volta con il mitico Bud Spencer Ho anche un aneddoto su questo sketch, volete che ve lo racconti #paolobelli #panariello #budspencer facebook