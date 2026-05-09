Bolzano polo ferroviario a 60 milioni | fondi per bonifiche e treni

A Bolzano sono stati stanziati 60 milioni di euro per lo sviluppo di un nuovo polo ferroviario, con fondi destinati a lavori di bonifica e all'acquisto di treni. Tuttavia, i costi finali del progetto sono quasi triplicati rispetto alla cifra iniziale prevista. La zona di Oltrisarco presenta un terreno contaminato, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incremento dei costi o sulle caratteristiche del sito.

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? Domande chiave Perché i costi del progetto sono quasi triplicati rispetto al preventivo?. Cosa nasconde il terreno contaminato dell'area di Oltrisarco?. Come influirà il nuovo deposito sulla gestione dei treni Coradia?. Quando entrerà ufficialmente in funzione il nuovo polo di manutenzione?.? In Breve 3,5 milioni di euro stanziati per la bonifica dei terreni contaminati a Oltrisarco.. Fondi integrativi di 36,87 milioni distribuiti tra il 2026 e il 2028.. L'opera servirà i 21 nuovi treni Coradia Stream ETR 160 entro il 2028.. Infrastruttura collegata al terzo binario con la galleria del Virgolo e via Grandi.. La Giunta provinciale ha approvato ieri mattina l’impegno di spesa aggiornato per il nuovo polo manutentivo ferroviario a Bolzano Sud, portando il costo totale dell’operazione a 59,9 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, polo ferroviario a 60 milioni: fondi per bonifiche e treni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Pnrr, sprint bonifiche: in Campania 60 milioni per 15 emergenze Il Polo Nautico Brundisium accelera: richiesta per 4 ettari, investimento da 60 milioniBRIDISI - Un investimento complessivo da 60 milioni di euro per la produzione di yacht a vela, imbarcazioni a motore e catamerani, con un potenziale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bolzano Sud: aggiornato progetto per nuovo polo di manutenzione treni; PAB - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * IL NUOVO POLO DI MANUTENZIONE TRENI A SUD DELLA STAZIONE RICEVE L'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA; Bolzano Sud: aggiornato progetto per nuovo polo di manutenzione treni; Nuovo centro manutenzione ferroviaria a Bolzano Sud per gli ETR 160. Bolzano Sud: aggiornato progetto per nuovo polo di manutenzione treni(FERPRESS) – Bolzano, 8 MAG – Nella seduta dell’8 maggio, la Giunta provinciale ha approvato le caratteristiche tecniche aggiornate del nuovo polo di manutenzione treni a Bolzano Sud e il relativo imp ... ferpress.it Areale ferroviario di Bolzano, svolta sul commissarioIl progetto di riqualificazione dell’area ferroviaria passa a una gestione straordinaria dopo il via libera al Senato. Il monitoraggio sarà affidato all’amministratore delegato di Rfi, con l’obiettivo ... altoadige.it Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti del nucleo investigativo dei carabinieri di Bolzano. @TgrRai #IoseguoTgr x.com