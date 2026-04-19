Pnrr sprint bonifiche | in Campania 60 milioni per 15 emergenze

In Italia, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati stanziati 60 milioni di euro per interventi di bonifica in Campania, destinati a 15 emergenze ambientali. Il termine “siti orfani” si riferisce a zone in cui sono presenti rifiuti e contaminazioni, considerate problemi irrisolti da tempo. Questi interventi puntano a risanare aree che presentano criticità ambientali di lunga data.

Con un linguaggio piuttosto tecnico vengono definiti “siti orfani”. In pratica sono veri e propri bubboni ambientali che da tempo ammorbano il territorio nazionale, ovvero aree inquinate per le quali il responsabile non è individuabile o non provvede alla bonifica. La pubblica amministrazione diventa così responsabile del ripristino ambientale della zona. Grazie ai fondi del Pnrr, nel 2021 al ministero dell’Ambiente erano stati assegnati 500 milioni di euro. Oggi lo stesso ministero - il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 aprile - modifica il piano d’azione, rimodulando il costo degli interventi sul suolo italiano, che ora assomma a poco più di 470 milioni rispetto ai 500 precedenti.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pnrr, sprint bonifiche: in Campania 60 milioni per 15 emergenze Notizie correlate Paolucci (Pd) sulla sanità: "60 milioni di pnrr e solo 2 Case di comunità operative, fine delle giustificazioni"I numeri per il capogruppo regionale Pd Silvio Paolucci parlano chiaro: il fatto che in Abruzzo, come rilevato dall’Agenas (Agenzia nazionale per i... Leggi anche: Pnrr, il punto sui 60 cantieri gestiti dal Comune di Bergamo: già incassati 200 milioni. Gamec: “A breve conferme sui fondi” Contenuti utili per approfondire Porto, sprint per il Pnrr: il nodo concessioni mette a rischio le opereCorrere, correre. Il decreto del Mef, finalmente vidimato dalla Corte dei Conti, è arrivato. Ora la rimodulazione dei fondi del Pnrr mette il porto di Napoli in una condizione di ... ilmattino.it Pnrr scuole, lo sprint per andare a segno: Flop all’Itet Carducci di FermoFERMO Tre interventi conclusi, altri a buon punto. Altri ancora in evidente ritardo. È il bilancio dei cantieri aperti dalla Provincia di Fermo con fondi del Pnrr e concernenti gli edifici scolastici ... corriereadriatico.it