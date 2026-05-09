Bolzano | arrestato spacciatore con cocaina e uomo violento in piazza

A Bolzano, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo trovato in possesso di cocaina durante un intervento in zona Europa. In un’altra operazione nello stesso giorno, due agenti sono rimasti feriti durante uno scontro in piazza Domenicani, dove è stato anche fermato un individuo noto per comportamenti violenti. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli di entrambe le operazioni.

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? Domande chiave Come sono riusciti gli agenti a intercettare lo spacciatore in zona Europa?. Chi sono i due poliziotti feriti durante lo scontro in piazza Domenicani?. Cosa hanno scoperto le pattuglie nei negozi e nei supermercati della città?. Perché è stato necessario l'intervento dei militari dell'Esercito per questi controlli?.? In Breve Sequestrati 50 grammi di hashish e dieci involucri di cocaina in zona Europa.. Due agenti feriti con sette giorni di prognosi dopo scontro in piazza Domenicani.. Denunciati quattro soggetti per furti in un negozio e in un supermercato locale.. Operazione coordinata dal Questore Giuseppe Ferrari con supporto della Polizia Municipale ed Esercito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano: arrestato spacciatore con cocaina e uomo violento in piazza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tuenno, blitz in un parcheggio: arrestato spacciatore con cocainaUn giovane di nazionalità straniera è stato fermato dai Carabinieri a Ville d’Anaunia, nella frazione di Tuenno, con un carico di 81 grammi di... Smascherato dalla sua attività frenetica, spacciatore arrestato con mezzo chilo di cocainaLa sua zona di vendita preferita era quella di Miramare dove era solito attirare i clienti per poi condurre i suoi sporchi affar Il continuo entrare... Tutti gli aggiornamenti Bolzano, i Carabinieri arrestano uno spacciatore albaneseProsegue senza sosta l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bolzano, n ... ladigetto.it Il ’turista’ spacciatore. Arrestato un 37enneDurante in uno dei continui controlli da parte della Polizia di Stato di Cesena per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno arrestato un 37enne albanese che fa parte di ... ilrestodelcarlino.it