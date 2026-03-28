Durante i controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti, gli investigatori della Squadra Mobile di Rimini hanno notato un giovane che si muoveva frequentemente con il suo scooter e aveva un costante via vai dalla propria abitazione. Dopo averlo osservato a lungo, gli agenti hanno deciso di perquisire la sua casa, trovando circa mezzo chilo di cocaina nascosta.

La sua zona di vendita preferita era quella di Miramare dove era solito attirare i clienti per poi condurre i suoi sporchi affar Il continuo entrare e uscire dalla sua abitazione e i frequenti spostamenti lampo col suo scooter hanno insospettito gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che, impegnati nei controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno notato più volte il ragazzo aggirarsi nella zona di Miramare e, in particolare, sul lungomare. Sono così iniziati gli accertamenti fino a scoprire che il giovane abitava nella zona dell'ospedale riminese e, nel pomeriggio di venerdì, hanno deciso di fermarlo per un controllo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Smascherato dalla sua attività frenetica, spacciatore arrestato con mezzo chilo di cocaina

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